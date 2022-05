Gli studenti della scuola elementare Robb di Uvalde, in Texas, vengono fatti salire sugli autobus e portati via dopo la strage in cui sono morti 19 bambini e due insegnanti. A sparare è stato Salvador Ramos, uno studente delle superiori di 18 anni, che a sua volta è stato ucciso da un agente. Secondo le stime, negli Stati Uniti circolano 400 milioni di armi, su una popolazione di 331 milioni di persone. Nel 2021 più di 1.500 minori di quattordici anni sono morti in stragi e sparatorie, 120 in più dell’anno precedente.