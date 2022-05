Nataša Stepanenko, 43 anni, con la figlia Jana, di 11 anni, in un ospedale di Leopoli. Sono state ferite l’8 aprile da un missile che ha colpito la stazione ferroviaria di Kramatorsk, nell’est dell’Ucraina. Stavano cercando di prendere un treno per raggiungere la parte occidentale del paese e sfuggire ai bombardamenti russi. Secondo i dati dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, i civili uccisi dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina sono stati più di 3.900 e i feriti quasi 4.600.