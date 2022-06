Almeno seimila persone, provenienti dall’America Centrale e dal Venezuela, si sono incamminate il 6 giugno da Tapachula, nel sud del Messico, dirette verso gli Stati Uniti. La partenza della carovana, una delle più numerose degli ultimi anni, ha coinciso con l’inizio del nono vertice delle Americhe a Los Angeles, dove i capi di stato della regione devono affrontare temi delicati come le politiche sull’immigrazione. Il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador ha deciso di non partecipare all’incontro perché l’amministrazione Biden non aveva invitato i leader di Cuba, Nicaragua e Venezuela.