Hifjur Rehman, un contadino di quarant’anni, colto da un malore in una risaia distrutta dalle alluvioni a Dima Hasao, nello stato dell’Assam, uno dei più poveri dell’India. Il bilancio provvisorio delle piogge torrenziali che hanno colpito lo stato, facendo esondare il fiume Brahmaputra e i suoi affluenti, è di 89 morti e 260mila sfollati. L’acqua ha trascinato via migliaia di animali e distrutto interi raccolti. Le alluvioni nella regione sono comuni in questo periodo dell’anno, ma stavolta la loro portata è stata senza precedenti.