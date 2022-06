Celebrazioni a Brooklyn per il june­teenth, la festa che ricorda la fine della schiavitù negli Stati Uniti. Il 19 giugno del 1865 i soldati dell’unione arrivarono a Galveston, in Texas, e annunciarono agli schiavi del posto che la guerra civile era finita e che la schiavitù era stata abolita, quindi potevano considerarsi liberi. A giugno del 2021 il presidente Joe Biden ha firmato un decreto che riconosce il juneteenth come festa nazionale.