Manifestanti chiedono giustizia per Jayland Walker, un afroamericano di 25 anni ucciso dalla polizia ad Akron, in Ohio, il 27 giugno 2022. Walker era stato fermato in auto e stava cercando di scappare a piedi dagli agenti. Nel momento in cui è stato colpito era disarmato. Non è chiaro quanti colpi siano stati sparati dai poliziotti, ma sul corpo di Walker sono state trovate più di sessanta ferite da arma da fuoco. La sparatoria è stata ripresa da una telecamera sulla divisa di uno dei poliziotti.