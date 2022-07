Due uomini in moto superano i copertoni bruciati durante le proteste che vanno avanti da giorni a Port-au-Prince, la capitale di Haiti. Dopo l’uccisione del presidente Jovenel Moïse, un anno fa, il paese è diventato ancora più instabile, con diversi gruppi armati in guerra tra loro. A inizio luglio la violenza ha provocato la sospensione delle forniture di carburante e centinaia di persone sono scese in piazza per chiedere al governo di ripristinarle. Tanti altri haitiani hanno deciso di scappare nella Repubblica Dominicana.