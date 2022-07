Una donna chiede l’elemosina davanti a una panetteria di Kabul. L’uscita nel tardo pomeriggio per comprare il pane per la cena era un rituale familiare nella capitale afgana. Ma da quando i taliban sono tornati al governo e la crisi umanitaria ha messo in difficoltà la popolazione, ce n’è uno nuovo: quello delle donne in burqa sedute in silenzio fuori dalle panetterie che aspettano che qualcuno compri il pane per loro. Nell’ultimo anno gli afgani bisognosi di aiuti alimentari sono raddoppiati arrivando a venti milioni, circa metà della popolazione.