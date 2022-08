Gli studenti filippini sono tornati in aula dopo due anni di assenza per la pandemia, e in alcuni casi hanno trovato la scuola allagata a causa delle forti piogge e dell’alta marea. In appena ventiquattr’ore le scuole pubbliche di varie province nel nord delle Filippine sono state chiuse per due giorni a causa del maltempo. Dal marzo 2020 i 28 milioni di studenti filippini seguivano le lezioni a distanza. La riapertura delle scuole è stata ritardata dalla lentezza nelle vaccinazioni e dall’organizzazione delle elezioni che si sono svolte a maggio.