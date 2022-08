Alcuni volontari ucraini durante un’esercitazione militare che simula una situazione di guerriglia urbana in una base dell’esercito britannico nel sud dell’Inghilterra. Da luglio il ministero della difesa e le forze armate del Regno Unito hanno avviato un programma di addestramento che nei prossimi mesi dovrà formare diecimila soldati ucraini. L’obiettivo è sostenere militarmente il loro paese, che da sei mesi è in guerra per respingere l’invasione russa.