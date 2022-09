Un corteo di lavoratori del settore pubblico. Dopo due anni di relativa calma, nel paese sudamericano gli impiegati statali sono tornati in piazza contro le politiche economiche del governo del presidente Nicolás Maduro. Al centro della protesta c’è un provvedimento del ministero dell’economia che a marzo ha chiesto di ridurre gli stipendi, in alcuni casi di più del 50 per cento. All’inizio di agosto gli insegnanti avevano manifestato per ottenere condizioni di lavoro migliori e il rispetto dei loro diritti.