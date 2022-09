La regina Elisabetta riceve nel castello di Balmoral Liz Truss per conferirle ufficialmente l’incarico di premier in quella che è conosciuta come la cerimonia del baciamano (kissing hands in inglese). Il 7 settembre Liz Truss, che ha sconfitto l’ex ministro dell’economia Rishi Sunak nella lotta per la leadership dei conservatori e prenderà il posto del dimissionario Boris Johnson, ha annunciato la composizione del nuovo governo, con importanti novità nei posti di maggior rilievo. Truss fa parte della destra del partito e il suo modello è Margaret Thatcher.