Ragazze e ragazzi manifestano a Pisa in occasione dello sciopero mondiale per il clima indetto dal movimento Fridays for future. Cortei sono stati organizzati in più di settanta città italiane. L’obiettivo dello sciopero mondiale è sensibilizzare governi e opinioni pubbliche sulla necessità d’intervenire con urgenza contro la crisi climatica, prima che diventi irreversibile. In Italia il tema è stato il grande assente della campagna elettorale per le legislative del 25 settembre.