Gli studenti universitari di Colombo manifestano per la liberazione dei leader dell’Inter university students federation (Iusf). Il 18 agosto tre ragazzi sono stati arrestati mentre partecipavano a una delle manifestazioni antigovernative che sono all’ordine del giorno da quando lo Sri Lanka si è dichiarato insolvente. Due di loro, Venerable Welwewa Siridhamma e Wasantha Mudalige, sono ancora in carcere, accusati di terrorismo. Le condizioni in cui sono reclusi sono paragonabili alla tortura, secondo gli osservatori che denunciano l’inconsistenza delle prove a loro carico.