Un guardiano di elefanti gioca con due cuccioli al Reteti elephant sanc­tuary, nel Kenya centrale. Negli ultimi tempi questo centro per la protezione degli elefanti ha ricevuto una grande quantità di richieste d’intervento per salvare cuccioli rimasti orfani o abbandonati. Come altri paesi del Corno d’Africa, il Kenya deve fare i conti con la peggior siccità registrata negli ultimi quarant’anni, una situazione che si ripercuote non solo sugli esseri umani ma anche sugli animali selvatici.