Trentamila persone hanno sfilato in corteo a Bologna contro la costruzione del passante di mezzo, l’allargamento dell’autostrada e il raddoppio della tangenziale di Bologna. Un’opera considerata inutile, soprattutto in un momento di crisi economica, e che si prevede causerà più traffico e più inquinamento. La manifestazione è stata indetta da varie organizzazioni ambientaliste, dai lavoratori della Gkn di Firenze e dai movimenti sociali. È la prima volta che realtà cosi diverse si uniscono contro la realizzazione di una grande opera e per far convergere le battaglie per la giustizia sociale e la tutela dell’ambiente.