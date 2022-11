La polizia e i paramedici prestano soccorso a Itaewon, il quartiere di Seoul dove la notte del 29 ottobre 156 persone hanno perso la vita schiacciate dalla folla. Era il primo halloween celebrato senza restrizioni dall’inizio della pandemia e le vittime sono in prevalenza giovani, tra i quali la festa occidentale è diventata sempre più popolare nel corso degli ultimi vent’anni. La Corea del Sud è sconvolta per l’accaduto e non mancano le polemiche sull’operato inefficace delle forze dell’ordine.