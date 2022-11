Guerrieri con armi e abiti tradizionali allo stadio Moses Mabhida di Durban, in Sudafrica, per l’incoronazione del nuovo re degli zulu. Dopo una lunga battaglia per la successione finita in tribunale, Misuzulu Zulu, 48 anni, prende il posto del padre, Goodwill Zwelithini, morto nel marzo 2021. Il re degli zulu non ha potere esecutivo ma gode di una grande autorità morale tra gli undici milioni di appartenenti a questa etnia, che forma quasi un quinto della popolazione sudafricana.