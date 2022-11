Un soldato israeliano controlla il permesso d’ingresso di alcune contadine palestinesi, necessario per raggiungere gli uliveti vicino a Hebron, in Cis­giordania. L’esercito israeliano ha aperto temporaneamente i varchi di sicurezza che separano i contadini palestinesi dai loro campi. Dalla raccolta delle olive dipende la sussistenza di circa centomila famiglie palestinesi. Le elezioni del 1 novembre in Israele hanno segnato una vittoria dell’estrema destra religiosa, che alimenta l’odio nei confronti dei palestinesi.