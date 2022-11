Un piccolo villaggio agricolo alla periferia di Baidoa, nel centrosud della Somalia, circondato da terreni inariditi. Secondo le Nazioni Unite, la siccità che pesa sul paese dal 2020 minaccia 7,8 milioni di persone, cioè quasi metà della popolazione. Tra di loro, più di 210mila hanno bisogno di aiuti alimentari urgenti. Gli episodi di siccità sono in aumento in tutto il mondo a causa della crisi climatica. Il 6 novembre si è aperta a Sharm el Sheikh, in Egitto, la conferenza delle Nazioni Unite sul clima Cop27.