Un autobus preso di mira durante una protesta per chiedere più tutele per le donne che viaggiano sui mezzi pubblici colombiani. Le manifestazioni femministe sono cominciate dopo la violenza subita il 31 ottobre da Hilary Castro, una ragazza di 17 anni minacciata con un coltello e costretta a scendere dall’autobus su cui viaggiava da un uomo che poi ha abusato di lei. Il responsabile, che aveva già precedenti per violenza sessuale, è stato arrestato il 5 novembre ed è poi stato trovato morto in un ufficio della procura. Secondo un’indagine del Forum economico mondiale, nel 2016 Bogotá era la città più pericolosa del mondo per le donne sui mezzi pubblici.