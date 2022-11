Attiviste del gruppo Femen durante un’azione in ricordo delle vittime del regime di Francisco Franco davanti all’Arco de la victoria, costruito in epoca franchista. Il 20 novembre il 47° anniversario della morte del dittatore spagnolo è stato celebrato nelle strade della capitale dai militanti di estrema destra con saluti romani e inni, nonostante la recente approvazione della legge per la memoria democratica, che punisce l’apologia della dittatura con multe fino a 150mila euro.