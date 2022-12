Migliaia di persone posano nude sulla Bondi beach di Sydney per il fotografo e artista statunitense Spencer Tunick, noto per le installazioni con masse di persone nude ritratte in luoghi significativi di grandi città. Circa 2.500 persone si sono presentate in spiaggia all’alba per partecipare a una campagna di sensibilizzazione sui tumori della pelle, commissionata dall’organizzazione Skin check champions. A Sydney, il 26 novembre 2022, la temperatura minima è stata di 18 gradi, la massima di 25 gradi.