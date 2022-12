Un picchetto di lavoratori che aderiscono allo sciopero di due giorni indetto dalla National union of rail, maritime and transport workers, il principale sindacato ferroviario britannico. Nel Regno Unito le organizzazioni di diversi settori, dai trasporti alla sanità, hanno lanciato la più grande mobilitazione sindacale dagli anni ottanta per chiedere aumenti salariali in linea con l’inflazione, che a ottobre ha superato l’11 per cento. Nonostante i disagi, finora i cittadini si sono mostrati generalmente solidali con le loro rivendicazioni.