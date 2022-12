Riunite intorno all’obelisco, nella plaza de la República a Buenos Aires, centinaia di migliaia di persone festeggiano la vittoria per tre a zero della nazionale argentina contro la Croazia. Il 18 dicembre l’Albiceleste, capitanata da Lionel Messi, giocherà la finale dei mondiali di calcio maschile in Qatar. È dal 1986 che l’Argentina, allora guidata da Diego Armando Maradona, non vince un mondiale. Per Messi potrebbe essere l’ultima occasione di alzare la coppa del mondo.