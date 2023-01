Sostenitori dell’ex presidente di estrema destra Jair Bolsonaro durante l’assalto ai luoghi simbolo della democrazia brasiliana. Centinaia di migliaia di persone, convinte che Lula abbia vinto le elezioni presidenziali in modo irregolare, hanno fatto irruzione nelle sedi della corte suprema, del parlamento e del palazzo presidenziale, nella piazza dei Tre poteri, a Brasília. Molte di loro erano accampate in città da mesi, altre sono arrivate in autobus. Più di mille rivoltosi sono stati fermati dalla polizia per essere interrogati.