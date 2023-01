Una pista da sci in mezzo al verde nella località di Schruns, nello stato del Vorarlberg, in Austria occidentale. Per mantenere aperta la pista è stata usata neve artificiale. Nelle ultime settimane in Austria, come in gran parte d’Europa, sono state registrate temperature nettamente superiori alla media stagionale. Le alte temperature e la mancanza di neve hanno messo in difficoltà molte località sciistiche dell’arco alpino.