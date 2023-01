Una donna siede accanto alla bara del figlio, un soldato ucraino, su una barca che attraversa il fiume Siverskyj-Donets, nella regione di Charkiv. Secondo le autorità di Kiev, dall’invasione russa del 24 febbraio 2022 i soldati ucraini morti in guerra sono almeno tredicimila, mentre le vittime civili, in base ai calcoli dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, al 3 gennaio 2023 erano 6.919. Mosca ha ammesso ufficialmente circa seimila perdite tra le file dei militari russi, ma stando alle stime occidentali i morti potrebbero essere più di centomila.