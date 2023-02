Veicoli danneggiati durante il raid dell’esercito israeliano a Jenin, nel nord della Cisgiordania occupata. Nell’operazione sono stati uccisi nove palestinesi, un decimo è morto in seguito per le ferite riportate. A gennaio le forze israeliane hanno ucciso 35 palestinesi. Il giorno dopo l’attacco militare a Jenin, un palestinese di 21 anni ha ucciso sette israeliani davanti a una sinagoga in un insediamento illegale a Gerusalemme Est.