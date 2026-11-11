Sarà questo il primo focolaio da cui partirà la prossima pandemia? Senza dubbio è un buon candidato, anche perché la catena di eventi che potrebbero scatenare una crisi di gran lunga peggiore del covid-19 sembra proprio la scena iniziale di un film apocalittico. Un film apocalittico davvero brutto, in cui i livelli di negligenza sono da non credere.

Un rapporto di ProPublica, giornale d’inchiesta online senza scopo di lucro, ha rivelato che da agosto in un allevamento di visoni nello Utah imperversa un’epidemia d’influenza aviaria e, a quanto pare, finora le istituzioni non hanno mosso un dito per affrontarla. Nel 2023 sul Guardian avevo lanciato l’allarme perché gli allevamenti di visoni sono l’ambiente perfetto per generare morbi letali. Lo dico per tre motivi. Primo, i visoni vengono alimentati con gli scarti di polli, mucche e altri animali da allevamento, nei quali spesso si sviluppano nuove varianti virali. Secondo, i visoni possono facilmente diventare portatori sia dei virus dell’influenza aviaria sia di quella umana, che poi possono scambiarsi materiale genetico trasformando una patologia degli uccelli in una malattia umana. Terzo, i visoni possiedono un elevatissimo potenziale zoonotico, cioè la capacità d’infettare animali di altre specie, umani compresi.

Tutte le forme di allevamento presentano un alto rischio di generare e diffondere pandemie

Ho già evidenziato che le influenze aviarie capaci di fare il salto alla popolazione umana possono essere estremamente pericolose: dal 1997 a oggi il 48 per cento delle persone che hanno contratto la variante H5n1 dell’influenza aviaria è deceduto. Negli Stati Uniti è stata appena annunciata la prima morte da influenza aviaria di quest’anno: la vittima l’aveva contratta in un allevamento di animali da latte.

Anche se questo virus è devastante per le popolazioni di uccelli selvatici e alcuni mammiferi, fortunatamente la trasmissibilità tra umani è molto bassa. Se un serbatoio di miscelazione perfetto come un allevamento di visoni dovesse generare una variante altamente letale e più contagiosa, sarebbe una buona idea cominciare a fare testamento. Per tutti questi motivi e per l’inutile crudeltà del commercio di pellicce, ho chiesto un trattato globale per abolire l’allevamento di visoni. Non mi aspettavo certo che i governi si precipitassero a prendere provvedimenti, ma neppure mi aspettavo che si comportassero come se il loro scopo fosse quello di spianare la strada a un virus letale. Perché sembra che i funzionari statunitensi abbiano fatto proprio questo.

ProPublica ha scoperto che, invece di provare a contenere il virus chiudendo l’allevamento e abbattendo i visoni, i dipartimenti statali dello Utah hanno tentato di arginare la diffusione della notizia. I funzionari della sanità pubblica non hanno controllato i dipendenti dell’azienda per verificare se presentavano sintomi e non hanno tracciato i loro contatti, nonostante i lavoratori tocchino quotidianamente i visoni infetti e vengano spesso morsi o graffiati. Perché questa inadempienza? A causa delle lamentele del dipartimento statale per l’agricoltura, secondo cui i test avrebbero infastidito i lavoratori.

Amanda Price, responsabile dei servizi veterinari dello Utah, ha dichiarato che l’epidemia è stata “devastante”. Ma non si riferiva alla salute pubblica. Parlava degli effetti sugli allevatori. “Sta andando distrutto il lavoro di una vita. Spero proprio che possiate capire l’umanità che c’è dietro questa situa­zione”.

Da agosto in un allevamento di visoni nello Utah sta imperversando un’epidemia d’influenza aviaria

Capiamo, eccome: otto miliardi di persone potrebbero essere a rischio se non si fa qualcosa. L’abbattimento dei visoni potrebbe distruggere l’attività degli allevatori, che dovranno essere risarciti. Ma la scelta di non abbatterli potrebbe distruggere ben altro. È difficile immaginare un caso più evidente in cui gli interessi particolari prevalgono su quelli generali.

Price ha anche affermato: “Non ci sono molte strade a disposizione, a parte aspettare. Se cominciassimo a vedere persone morire a causa di questa cosa, ovviamente la nostra risposta cambierebbe”. Peccato che a quel punto sarebbe già troppo tardi.

Sembra che le autorità si siano impegnate soprattutto a proteggere gli interessi delle aziende. Lo stato non ha dichiarato un’emergenza perché, secondo i funzionari, potrebbe “allertare le organizzazioni animaliste”. Ma potrebbe allarmare anche le organizzazioni che si occupano di salute pubblica, o chiunque abbia interesse per la vita umana. Ora siamo nella stagione delle influenze. Più il tempo passa più è probabile che nell’allevamento di visoni si sviluppi una variante altamente contagiosa.

Al confronto, gli scienziati del primo episodio della serie di Vince Gilligan Pluribus, che decidono di fare un esperimento basato su un messaggio extraterrestre e provocano una trasformazione irreversibile della società umana, sembrano dei cittadini responsabili. Se c’è una cosa che abbiamo imparato dall’industria del tabacco e dello zucchero è che i lobbisti delle multinazionali non dovrebbero avere nulla a che fare con le decisioni in materia di salute pubblica. Eppure vengono sempre coinvolti. Questa potrebbe essere la nostra rovina.

Se è vero che gli allevamenti di visoni sono particolarmente pericolosi, tutte le forme di allevamento in realtà presentano un alto rischio di generare e diffondere pandemie ed è proprio la loro combinazione a creare un potenziale disastro. Le industrie zootecniche destinate al consumo alimentare possono essere considerate come degli amplificatori di malattie, perché creano le condizioni in cui un ceppo a bassa patogenicità può facilmente mutare in una variante più patogena. E così il disastro è servito.

Anche in questo caso il livello di negligenza sembra patologico. Negli Stati Uniti il segretario alla salute Robert F. Kennedy Junior ha dichiarato che gli allevatori di polli “forse dovrebbero considerare la possibilità di lasciar diffondere l’aviaria nei loro capannoni, così potremo identificare e preservare gli uccelli che sono immuni”. La segretaria all’agricoltura è d’accordo con questa proposta. Una decisione del genere sarebbe non solo molto pericolosa, ma anche inutile, perché la variabilità genetica è stata ridotta al minimo assoluto per poter produrre polli quasi identici tra loro, e quindi l’immunità sarebbe probabilmente la stessa per tutti. Si tratta di un atteggiamento analogo a quello dei governi di Donald Trump e del premier britannico Boris Johnson, che nella prima ondata del covid-19 dicevano “lasciamo che il virus si diffonda liberamente”. Kennedy ha anche affermato che la variante H5n1 “non sembra colpire gli uccelli selvatici, che hanno una sorta d’immunità”. Questo è falso.

Anche se oggi siamo più consapevoli rispetto al passato riguardo alle macchinazioni delle industrie del tabacco, dello zucchero, dell’alcol, del cibo spazzatura e dei combustibili fossili, molte persone sono ancora ignare del livello di pericolo rappresentato dal settore dell’allevamento. Il comparto zootecnico non è solo una delle principali cause di emissioni di gas serra, di distruzione di habitat, d’impoverimento ed estinzione di specie selvatiche, inquinamento di mari e fiumi, ma è anche il più importante fattore di rischio nello sviluppo di nuove pandemie, sia direttamente sia con la trasformazione degli ecosistemi in terreni agricoli. È anche probabile che oggi sia la causa principale della diffusione della resistenza agli antibiotici. Tutto questo grazie a chi produce carne, uova e latte.

Siamo stati avvertiti: le cose di cui dovremmo preoccuparci di più sono quelle a cui non pensiamo. È arrivato il momento di pensare a questa. ◆ fdl

Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it