Accolto a Genova il ricorso della candidata cinquestelle Marika Cassimatis. Marika Cassimatis aveva vinto le comunarie del Movimento 5 stelle per il candidato sindaco del capoluogo ligure, ma in seguito Beppe Grillo l’aveva esclusa dal partito per la sua presunta vicinanza a fuoriusciti dal Movimento, come il sindaco di Parma Federico Pizzarotti. Il tribunale ha invece sospeso l’esclusione di Cassimatis e il successivo ripescaggio di Luca Pirondini, il vincitore delle successive comunarie indette da Grillo.