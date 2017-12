Cosa prevede il disegno di legge sul testamento biologico

Il disegno di legge 2801 sul testamento biologico contiene le “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”. È arrivato in senato il 21 aprile 2017, dopo l’approvazione alla camera. La sua discussione non è ancora in programma, nonostante si avvicini la fine della legislatura e l’appello di alcuni senatori a vita a inserirne il prima possibile la discussione in aula. Potrebbe succedere il 5 dicembre, quando la conferenza dei capigruppo del senato deve presentare il calendario di dicembre.

Il disegno di legge non prevede nessuna forma né di suicidio assistito (la possibilità di assumere da soli un farmaco che metta fine alla propria vita) né di eutanasia (l’interruzione della vita con l’intervento di un medico).

Ecco i punti principali della proposta.