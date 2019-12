Il paradiso dei gangster

Nel 1995, durante la festa per il cinquantesimo anniversario dell’assemblea generale dell’Onu, l’allora presidente statunitense Bill Clinton svelò le sue paure sul “lato oscuro” della globalizzazione. Secondo Clinton, dalla fine della guerra fredda il crimine organizzato e il terrorismo andavano a braccetto come due Darth Fener gemelli.

Ma dagli attentati dell’11 settembre il terrorismo è diventato la preoccupazione principale di Stati Uniti e Gran Bretagna, e il crimine organizzato è invece passato in secondo piano. Questo cambiamento nella scala delle priorità fa comodo a tutti, perché mentre il terrorismo cerca una pubblicità costante, il crimine organizzato la evita in ogni modo. Tuttavia l’ossessione per i pericoli del terrorismo ha fatto perdere di vista gli effetti del crimine organizzato sulla vita quotidiana.

L’ostilità verso l’allargamento dell’Unione europea – che è stata decisiva per la vittoria del no nel referendum francese sulla costituzione – è in parte il riflesso della convinzione diffusa che l’entrata dei paesi balcanici e della Turchia nell’Unione rafforzerebbe il potere del crimine organizzato.

I sostenitori dell’allargamento dell’Ue invece credono che il crimine sia alimentato dal divario economico che c’è tra l’Europa occidentale e quella sudorientale, e che la presenza di confini rigidi tra le due regioni serva solo a moltiplicare i profitti illegali.

Una recente ricerca sulla mafia nell’ex Unione Sovietica e nei Balcani ha rivelato che all’inizio degli anni novanta l’occidente ha contribuito in maniera significativa, anche se involontaria, alla diffusione di questo fenomeno. E una volta che il crimine organizzato avvia il processo noto come “conquista dello stato”, attraverso il quale estende la sua influenza sulla politica, è molto difficile tornare indietro.

L’economia sommersa ha sempre avuto un ruolo rilevante sia nei conflitti armati sia nella trasformazione violenta degli stati. Ma dagli anni ottanta la porzione dell’economia globale rappresentata dall’attività sommersa si è quadruplicata. Secondo alcune stime basate sui dati della Banca mondiale, del Fondo monetario internazionale e di varie ricerche universitarie, nel 2001 le transazioni sommerse oscillavano tra i 6.500 e i 9.000 miliardi di dollari, cioè tra il 20 e il 25 per cento del prodotto interno lordo globale.

L’oligarchia russa

Due eventi hanno reso possibile questa crescita senza precedenti: il crollo del comunismo e, poco prima, la spinta statunitense e britannica a favore della deregulation dei mercati finanziari internazionali. Nel passaggio caotico e improvviso dal comunismo al capitalismo (di cui il presidente russo Boris Eltsin deve assumersi tutta la responsabilità politica), molti beni statali furono trasformati in denaro contante e gestiti dagli oligarchi e dai cartelli del crimine organizzato.

A differenza dei gangster, gli oligarchi che si sono affermati all’inizio degli anni novanta non sono mai stati molto disprezzati. Ma se non fosse stato per i racket mafiosi, in Russia il libero mercato non sarebbe mai decollato. Gli oligarchi hanno fatto affidamento sulle attività economiche dei gangster per rubare miliardi allo stato. Né il Kgb né il ministero dell’interno sapevano come gestire l’accumulo selvaggio di capitale più sorprendente della storia. Le gang che dieci anni fa hanno reso Mosca una città violenta erano delle polizie private che sfruttavano un vuoto nel mercato; erano “imprenditori violenti”, come li definì Vadim Volkov, un sociologo che ha intervistato i gangster e ha studiato le loro attività per molti anni.

L’occidente voleva instaurare il capitalismo in Russia e l’ha diffuso in una delle sue forme più pure. Da un punto di vista istituzionale, non c’era differenza tra gli imperi petroliferi costruiti da Mikhail Khodorkovskij o Roman Abramovich e le imprese (come i gruppi Solntsevskaya e Tambovskaya) che passarono al racket della droga e della prostituzione. “C’era nell’aria l’idea che lo stato dovesse ritirarsi”, ha spiegato Volkov. “Per questo non si faceva nessuno sforzo per controllare l’economia. Tutto era legale e illegale al tempo stesso, e qualsiasi attività economica era consentita”.

Grazie alla deregulation finanziaria, le banche nazionali e internazionali riuscirono a trasferire grandi somme di denaro fuori dalla Russia senza che i governi potessero rintracciarle. La Bank of credit and commerce international fu la pioniera di questo megariciclaggio. In poco tempo nell’ex blocco comunista sorsero ovunque gruppi finanziari che partecipavano a operazioni poco trasparenti a Cipro, in Svizzera e nelle Isole Cayman. La loro funzione principale era aiutare la nuova classe imprenditoriale russa ad appropriarsi dei beni statali, trasformarli in dollari e trasferirli all’estero.

In linea di principio i nuovi ricchi russi stavano solo seguendo l’esempio delle multinazionali occidentali: alimentavano la libera circolazione dei capitali nel mondo. Gli imprenditori dell’Europa dell’est, che non avevano accesso a tutti i mercati occidentali, cercarono di inserirsi nei settori in cui gli imprenditori occidentali erano riluttanti a operare: droga, contrabbando di sigarette, prostituzione e commercio di armi.

All’inizio degli anni novanta l’isola caraibica di Aruba, un’ex colonia olandese, diventò il luogo d’incontro preferito dei mafiosi provenienti da Colombia, Russia, Spagna, Nigeria e, in seguito, dai paesi balcanici. Dopo la distruzione dei cartelli della droga di Medellín e Cali e l’approvazione nel 2000 del Plan Colombia (un progetto finanziato dagli Stati Uniti per combattere il narcotraffico), i trafficanti di cocaina capirono che c’era bisogno di una radicale riorganizzazione. I colombiani volevano dare in appalto gran parte della distribuzione e del processo di lavorazione della coca, perché il passaggio dalla pasta alla polvere era la fase più esposta ai controlli dei governi statunitense e colombiano.

Una vittoria di Pirro

Come conseguenza i mercati occidentali della droga e quelli emergenti si sono estesi, soprattutto in Polonia, nella Repubblica Ceca e in Ungheria. I profitti che si possono ottenere da questo racket sono molto alti, e per questo produttori e distributori hanno accettato di correre il rischio di essere scoperti. Come ha rivelato Lev Timofeev, un economista specializzato nell’analisi del mercato emergente della droga in Russia, “nel paese il fatturato annuo dell’industria degli stupefacenti varia dagli 8 ai 9 miliardi di dollari. Mentre il bilancio annuale dello stato è di 20 miliardi di dollari”. E la droga è solo un ramo della complessa rete militare e industriale del crimine organizzato.