Le presidenziali statunitensi si decideranno fuori dalle grandi città

Sotto il muschio spagnolo e la quercia viva di Skidaway Island, un sobborgo di Savannah, in Georgia, si svolgono le battute finali dell’Oyster roast, una grigliata con raccolta fondi per l’università della Georgia. E intanto emergono le divisioni politiche. “Quando siamo arrivati eravamo gli unici democratici nel raggio di chilometri, e dovevamo tenere nascosta la nostra appartenenza politica”, racconta Allen Blount, imprenditore di Jacksonville. “Ora abbiamo scoperto una rete di democratici in incognito, ma continuiamo a non dire nulla per non innervosire i nostri amici repubblicani”.

Skidaway è una località a maggioranza repubblicana. Una quindicina di chilometri più a nord, in un distretto nel centro di Savannah, nel 2016 Hillary Clinton ha ottenuto il 98 per cento dei voti. Poco lontano, nel sobborgo di Bloomingdale, Donald Trump era andato oltre l’80 per cento. “È sempre rossi contro blu, repubblicani contro democratici”, spiega Blount. “Ma è anche più complicato di così”.

La faccenda non riguarda solo la periferia di Savannah. Nelle elezioni presidenziali di novembre più di metà dei voti arriveranno dai sobborghi che si trovano ai margini dei grandi centri abitati. È difficile avere dati precisi, perché negli Stati Uniti non esiste una definizione standard di cosa è un sobborgo, e le definizioni sono importanti. Per alcuni sono aree popolate soprattutto da persone che si spostano in macchina per andare a lavorare nelle grandi città e dove le famiglie vivono in case unifamiliari. Ma l’agenzia governativa che si occupa dei censimenti usa un criterio diverso. I dati sui posti di lavoro, l’appartenenza etnica e l’istruzione, infatti, sono raccolti in base alle contee di appartenenza, e negli Stati Uniti ce ne circa tremila. Le contee sono naturalmente molto diverse tra loro a seconda della zona del paese – la contea di Kalawao, nelle isole Hawaii, conta meno di cento residenti, mentre quella di Los Angeles, che comprende dense aree urbane e zone rurali disabitate, ha più di dieci milioni – ma aiutano a capire il concetto di sobborgo.

Serbatoi repubblicani

Basandosi sulle contee intorno alle cento città più grandi del paese, Bill Frey del think-tank Brookings institution ha proposto una classificazione in tre generi di sobborghi: quelli interni e “maturi”, dove il 75-95 per cento dei terreni è edificato; quelli esterni “emergenti”, con un’urbanizzazione compresa tra il 25 e il 75 per cento; e gli “exurb”, centri extraurbani dove meno del 25 per cento dei terreni è edificato.

Un tempo tutti questi centri abitati votavano per i repubblicani. La contea di Orange, nel sud della California, non ha mai votato per un candidato democratico alla presidenza tra il 1936 e il 2016. Le elezioni nazionali sono sempre state ridotte a una battaglia tra sobborghi repubblicani e città democratiche, più il sud rurale.