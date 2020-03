Il bilancio dell’epidemia di coronavirus nel mondo è salito a 222.642 contagi e 9.115 vittime.

Regno Unito Il 18 marzo il governo ha ordinato la chiusura di tutte le scuole del paese a partire dal pomeriggio di venerdì 20 marzo. Finora nel paese ci sono stati 2.644 contagi e 103 morti.

Spagna Nelle ultime ventiquattr’ore il bilancio è salito a 767 vittime, con un aumento del 30 per cento rispetto al giorno prima. La Spagna, con 17.147 contagi, è il secondo paese più colpito in Europa dopo l’Italia e davanti alla Germania e alla Francia.

Irlanda Il 18 marzo il governo ha annunciato che lo stadio più grande del paese, Croke park, a Dublino, sarà adibito a centro sanitario per permettere agli abitanti di fare il tampone senza scendere dall’auto. Intanto 30mila volontari hanno risposto all’appello del governo e contribuiranno alle misure di contenimento dell’epidemia. Finora nel paese ci sono stati 366 contagi e due morti.

Russia Le autorità hanno annunciato il 19 marzo la prima vittima di Covid-19 nel paese, una donna di 79 anni. Finora nel paese ci sono stati 147 contagi. Il 18 marzo il governo aveva ordinato la chiusura delle frontiere.

Unione europea Il 18 marzo la Banca centrale europea ha annunciato un piano da 750 miliardi di euro per contenere le ripercussioni economiche della pandemia. Il piano prevede l’acquisto di titoli di debito pubblico e privato fino al 31 dicembre 2020.

Cina Nelle ultime ventiquattr’ore nel paese non è stato registrato nessun caso di contagio di origine locale. I 34 contagi riguardano persone rientrate dall’estero, e subito messe in quarantena. Sono state registrate otto vittime, che portano il totale a 3.245.

Australia e Nuova Zelanda Il 19 marzo i governi dei due paesi hanno rafforzato le restrizioni alle frontiere per contenere l’epidemia. Il premier australiano Scott Morrison e la sua collega neozelandese Jacinda Ardern hanno annunciato che nessuno straniero non residente sarà ammesso nei loro paesi a partire dal 20 marzo. Finora Australia e Nuova Zelanda hanno registrato rispettivamente 681 e 28 contagi.

Stati Uniti Gli ospedali statunitensi sono impreparati a fronteggiare l’afflusso dei malati generato dall’epidemia di Covid-19, che si sta diffondendo rapidamente nel paese. Le carenze riguardano in particolare i reparti di terapia intensiva. Lo rivela uno studio dell’Harvard health institute. Finora nel paese ci sono stati 9.415 contagi e 150 morti.

Canada I negozi e i siti che vendono marijuana hanno registrato un forte aumento dell’attività negli ultimi giorni. A quanto pare molte persone stanno acquistando marijuana per fronteggiare lo stress legato all’epidemia e alla possibile introduzione di misure di confinamento della popolazione. In Canada la marijuana per scopi ricreativi è stata legalizzata nell’ottobre del 2018. Finora nel paese ci sono stati 727 contagi e nove morti.

Cile Il 18 marzo il presidente Sebastián Piñera ha proclamato per 90 giorni lo “stato d’eccezione costituzionale per catastrofe”, che permette di schierare l’esercito per garantire l’ordine nel paese. Finora nel paese ci sono stati 238 contagi, senza vittime.

Brasile Il 18 marzo a Rio de Janeiro e São Paulo migliaia di persone hanno sbattuto pentole e padelle alle finestre per protestare contro il presidente Jair Bolsonaro, accusato di sminuire l’emergenza coronavirus. Intanto due ministri sono risultati positivi al tampone. Finora nel paese ci sono stati 529 contagi e quattro morti.