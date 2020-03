Nuova Zelanda Il 18 marzo il parlamento ha approvato, con 68 voti a favore e 51 contrari, la depenalizzazione dell’aborto. Finora, in base a una legge del 1977, l’interruzione volontaria di gravidanza era reato ed era era possibile solo in caso di grave rischio per la salute della donna, con il consenso di due medici. La riforma è stata promossa dal ministro della giustizia Andrew Little.

Stati Uniti L’ex produttore cinematografico Harvey Weinstein è stato trasferito il 18 marzo alla Wende correctional facility, una prigione di massima sicurezza ad Alden, nello stato di New York. Weinstein, condannato a 23 anni per stupro e aggressione sessuale, non potrà uscire di prigione prima del 9 novembre 2039. L’ex produttore, che finora era detenuto nel carcere di Rikers Island, a New York, deve ancora rispondere delle accuse di aggressione sessuale davanti alla giustizia della California.

Mali Il 18 marzo l’ong Human rights watch ha criticato l’esercito maliano e le Nazioni Unite per non aver fatto abbastanza per prevenire un massacro compiuto il mese scorso nel villaggio di Ogossagou, in cui sono morte 35 persone di etnia peul. L’attacco è stato compiuto da una milizia di etnia dogon, subito dopo il ritiro dall’area dell’esercito maliano. Un convoglio delle Nazioni Unite aveva attraversato il villaggio un’ora prima dell’attacco. I soldati erano stati schierati a Ogossagou dopo un attacco che aveva causato 150 vittime nel 2019.

Venezuela Dieci persone sono state uccise il 18 marzo dalle forze di sicurezza dopo essere evase da una prigione dello stato di Zulia, nel nordovest del paese. Complessivamente sono evasi 84 detenuti: sei sono stati catturati e 68 sono ancora in fuga. L’evasione di massa potrebbe essere dovuta alla sospensione dei colloqui con i familiari per l’emergenza coronavirus.

Kosovo Il 18 marzo la Lega democratica del Kosovo (Ldk, centrodestra), uno dei due partiti della coalizione al potere, ha presentato una mozione di sfiducia nei confronti del governo guidato da Albin Kurti. La decisione è stata presa dopo la destituzione di un ministro dell’Ldk. Kurti è legato al partito nazionalista di sinistra Vetevendosje (autodeterminazione).

Bulgaria Il 18 marzo il giornalista d’inchiesta Slavi Anguelov è rimasto gravemente ferito durante un’aggressione a Sofia. Secondo il ministero dell’interno, l’attacco sarebbe legato al suo lavoro. Anguelov, caporedattore del settimanale 168 Chasa, si occupa di crimine organizzato e reati ambientali.