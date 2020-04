Cina

Wang Quanzhang, uno dei più noti avvocati per i diritti umani del paese, è stato liberato il 5 aprile dopo cinque anni di prigione. Era stato arrestato nel 2015 insieme ad altri duecento attivisti dei diritti umani. La moglie ha denunciato però nuove restrizioni alla sua libertà: Wang non è stato infatti riunito alla famiglia a Pechino, ma messo in isolamento nella sua città di origine di Jinan con il pretesto dell’emergenza coronavirus. In passato Wang aveva difeso attivisti politici, membri della setta Falungong e contadini a cui erano stati sottratti i terreni.

India

Il 5 aprile l’esercito indiano ha annunciato la morte di cinque ribelli separatisti islamici e tre soldati nei combattimenti nel settore di Keran, nel Kashmir indiano, vicino alla Linea di controllo che separa il territorio dal Pakistan. Altri quattro ribelli erano stati uccisi dai soldati nel settore di Kulgam il 4 aprile. Nell’agosto 2019 New Delhi ha revocato l’autonomia del Kashmir indiano.

Ucraina

Egor Firsov, capo del servizio d’ispezione ecologico, in seguito a un incendio boschivo ha annunciato il 5 aprile un aumento della radioattività nella regione della centrale di Černobyl, dove nel 1986 si è verificato il più grave incidente nucleare della storia. Il servizio ha rilevato una radioattività di sedici volte superiore alla norma.

Regno Unito

Il 4 aprile Keir Starmer, moderato ed europeista, è stato eletto alla guida del Partito laburista britannico con il 56,2 per cento dei voti. Starmer, che prende il posto di Jeremy Corbyn, ha promesso di mettere fine alle divisioni all’interno del partito tra radicali e liberali e tra europeisti ed euroscettici.

Francia

Tre sudanesi sono stati arrestati il 4 aprile nell’ambito dell’inchiesta della procura nazionale antiterrorismo su un attacco compiuto da un rifugiato sudanese a Romans-sur-Isère, nel sudest del paese. Tra loro c’è l’autore dell’attacco, Abdallah Ahmed-Osman, che armato di coltello ha aggredito i passanti per strada e in alcuni negozi, uccidendo due persone.

Colombia

Il 4 aprile undici persone sono morte in un’esplosione avvenuta in una miniera di carbone a Cucunuba, nel centro del paese. Altri quattro minatori sono rimasti feriti. L’industria mineraria è rimasta aperta nel paese nonostante l’emergenza coronavirus, in quanto considerata essenziale.

Somalia

Il 5 aprile il governo ha condannato il rapimento e lo stupro di due bambine di tre e quattro anni avvenuto ad Afgoye, vicino alla capitale Mogadiscio. Le bambine sono state rapite da alcuni uomini mentre tornavano a casa da scuola. Sono state ritrovate il giorno dopo, ma dovranno essere sottoposte a complessi interventi chirurgici. La polizia ha effettuato alcuni arresti.