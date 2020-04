Stati Uniti

Il 13 aprile Bernie Sanders ha dichiarato il suo sostegno alla campagna elettorale di Joe Biden, invitando tutti gli statunitensi a fare lo stesso. Il senatore di sinistra, 78 anni, si è ritirato l’8 aprile dalle primarie democratiche. Intanto, la corte suprema ha annunciato che all’inizio di maggio si riunirà in videoconferenza per esaminare il rifiuto del presidente Donald Trump di consegnare le sue dichiarazioni dei redditi alla giustizia e al congresso.

Israele

Nella notte tra il 13 e il 14 aprile il presidente Reuven Rivlin ha dato due giorni in più al primo ministro Benjamin Netanyahu e al leader del partito centrista Blu e bianco Benny Gantz per formare un governo di coalizione. A mezzanotte scadeva infatti il mandato dato a Gantz per formare un esecutivo. Alla fine di marzo, a sorpresa, il leader centrista aveva annunciato la sua intenzione di allearsi con Netanyahu per affrontare l’emergenza coronavirus, rinunciando al progetto di diventare premier.

Libia

Le forze del governo di accordo nazionale guidato da Fayez al Sarraj hanno conquistato il 13 aprile le città strategiche di Sorman e Sabrata, a ovest della capitale Tripoli, controllate finora dalle forze del generale Khalifa Haftar, l’uomo forte dell’est del paese. Poco dopo decine di razzi si sono abbattuti sulla capitale Tripoli, dove ha sede il governo di Al Sarraj. La zona più colpita è quello dell’aeroporto di Mitiga.

Ucraina

Più di quattrocento pompieri sono impegnati a contenere un grande incendio che si è sviluppato nella regione della centrale nucleare di Černobyl. Un alto responsabile dei servizi di sicurezza, Volodimir Demciuk, ha affermato che le fiamme non minacciano la centrale, i siti di stoccaggio delle scorie radioattive e altre infrastrutture importanti. Ma secondo l’ong ambientalista Greenpeace, le fiamme sono arrivate ad appena un chilometro e mezzo dal reattore coinvolto nell’incidente nucleare del 1986.

Russia

Il 13 aprile è cominciato a Mosca il processo a porte chiuse all’ex marine statunitense Paul Whelan, che rischia una condanna a vent’anni di prigione per spionaggio. Secondo le autorità russe, Whelan è stato arrestato nel dicembre 2018 in flagranza di reato: era in possesso di una chiavetta usb con segreti di stato. L’ambasciatore statunitense a Mosca John Sullivan ha denunciato invece un complotto politico.

Mozambico

Un gruppo jihadista attivo nella provincia settentrionale di Cabo Delgado ha lanciato il 13 aprile un attacco contro una delle isole Quirimbas, distruggendo case, scuole e centri sanitari. Alcuni abitanti sono morti annegati mentre cercavano di scappare. Più di novecento persone sono morte dall’ottobre 2017 quando è cominciata l’offensiva jihadista nel nord del paese.

Etiopia

Il 13 aprile la Fao ha avvertito che la sicurezza alimentare di circa un milione di persone è a rischio nel paese a causa di un’invasione di locuste. Secondo l’organizzazione, gli insetti hanno distrutto circa 200mila ettari di coltivazioni, soprattutto di mais e sorgo. Oltre all’Etiopia, i paesi più colpiti in Africa orientale sono il Kenya e la Somalia.