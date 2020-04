Corea del Sud

Più di 43 milioni di elettori sono chiamati oggi alle urne per le elezioni legislative, confermate nonostante l’emergenza coronavirus. Il Partito democratico della Corea (noto anche come Partito Minju, al potere) e il Partito unito del futuro (conservatore) si contendono i trecento seggi dell’assemblea nazionale. Il voto è importante anche per verificare la popolarità del presidente Moon Jae-in. A gennaio era scesa al 41 per cento a causa del rallentamento dell’economia e dello stallo dei negoziati con la Corea del Nord, ma nelle ultime settimane è risalita al 57 per cento grazie alla buona gestione della crisi sanitaria.

Polonia

Il 14 aprile decine di persone, in maggioranza donne, hanno partecipato a una manifestazione nel centro di Varsavia, ignorando il divieto di assembramenti per l’emergenza coronavirus, per protestare contro un progetto di legge che restringe ulteriormente l’accesso all’aborto. La legge, che sarà discussa oggi in parlamento, prevede di vietare l’aborto anche in caso di gravi malformazioni dell’embrione.

Mozambico

La polizia mozambicana ha confermato il 14 aprile l’arresto del narcotrafficante brasiliano Gilberto Aparecido dos Santos, latitante da più di vent’anni. L’uomo, conosciuto come Fuminho, era uno dei capi del gruppo criminale brasiliano Primeiro comando da capital. È stato arrestato nella capitale Maputo in un’operazione congiunta delle polizie mozambicana e brasiliana, con la collaborazione del dipartimento della giustizia statunitense.

Stati Uniti

Il 14 aprile l’ex presidente Barack Obama ha dichiarato, in un video di dodici minuti, il suo sostegno al candidato democratico alla Casa Bianca Joe Biden, definendolo la persona giusta per guidare il paese “in questi tempi bui”. Biden, 77 anni, è stato il vicepresidente di Obama dal 2009 al 2017.

Corea del Nord

L’esercito sudcoreano ha affermato il 14 aprile che il regime nordcoreano ha lanciato una serie di missili verso il mar del Giappone (che Seoul chiama mare Orientale). Probabilmente si è trattato di missili da crociera a corto raggio, che a differenza di quelli balistici percorrono una traiettoria guidata.

Germania

Il 15 aprile la procura federale ha annunciato l’arresto, nello stato del Nordreno-Vestfalia, di cinque tagichi accusati di far parte del gruppo Stato islamico. Sono accusati di aver pianificato degli attentati contro le installazioni militari statunitensi nel paese e contro alcune personalità considerate nemiche dell’islam.

Uganda

Il 14 aprile il governo ha annunciato che un blackout elettrico in tutto il paese è stato causato da un’isola galleggiante nel lago Vittoria. L’enorme massa di vegetazione si sarebbe spostata, probabilmente a causa dell’aumento del livello dell’acqua del lago, fino a ostruire le turbine di una centrale idroelettrica dell’azienda Eskom Uganda.