Argentina

Il 16 aprile il presidente Alberto Fernández ha rivelato i dettagli della proposta di ristrutturazione del debito pubblico che presenterà oggi ai creditori privati. Prevede un taglio del 62 per cento sul pagamento degli interessi del debito (37,9 miliardi di dollari) e del 5,4 per cento sul capitale (3,6 miliardi di dollari). Inoltre, Buenos Aires chiede una moratoria di tre anni per i pagamenti. L’economia argentina è in recessione dal 2018.

Stati Uniti

L’associazione Libra, che gestisce la criptovaluta di Facebook, ha presentato il 16 aprile una versione meno ambiziosa del progetto, cedendo alle pressioni dei governi che vedevano minacciata la loro sovranità monetaria. Il nuovo progetto prevede la creazione di un sistema per i pagamenti in cui diverse versioni della criptovaluta saranno legate alle valute locali. Nel 2019 alcuni governi avevano minacciato di vietare la criptovaluta, spingendo alla rinuncia alcuni partner del progetto, tra cui PayPal, Visa e Mastercard.

Polonia

Il 16 aprile il parlamento ha deciso di rinviare l’esame di una proposta di legge che restringerebbe ulteriormente l’accesso all’aborto. La legge, che tornerà in commissione, prevede di vietare l’aborto anche in caso di gravi malformazioni dell’embrione. È stata proposta dal comitato Stop all’aborto guidato dall’attivista di estrema destra Kaja Godek.

Ucraina

Il governo e i separatisti filorussi che controllano alcune regioni nell’est del paese hanno effettuato il 16 aprile uno scambio di prigionieri. I separatisti hanno liberato venti persone, tra cui almeno due soldati. In cambio Kiev ha rilasciato 14 persone, mentre altre tre avrebbero rifiutato di essere consegnate ai separatisti. L’ultimo scambio di prigionieri risaliva al dicembre scorso, quando erano state liberate circa duecento persone.

Uzbekistan

Il 16 aprile il ministro del lavoro Nozim Khusanov ha indirizzato una lettera aperta a centinaia di aziende d’abbigliamento internazionali per chiedere la fine del boicottaggio dell’industria del cotone locale. La campagna di boicottaggio è stata lanciata nel 2011 per protestare contro il ricorso al lavoro infantile e al lavoro forzato. Secondo Khusanov, che cita l’Organizzazione internazionale del lavoro, il lavoro forzato “non è più sistematico” e quello infantile “non è più un problema”.

Nigeria

Quattordici persone sono morte il 16 aprile in un incendio divampato in un campo profughi a Gamboru, nello stato nordorientale di Borno. Non si conoscono le cause del rogo, che ha distrutto circa duecento baracche. Nel campo vivono quasi 70mila persone in fuga dalle violenze del gruppo jihadista Boko haram.