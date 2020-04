Israele

Il 20 aprile il primo ministro Benjamin Netanyahu e il leader del partito centrista Blu e bianco Benny Gantz hanno raggiunto un accordo per un governo di coalizione, mettendo fine a una crisi politica che durava da sedici mesi. Il patto, che avrà una durata di tre anni, prevede che Netanyahu guiderà il governo per i prossimi 18 mesi per poi cedere il posto a Gantz. L’Autorità palestinese ha avvertito che l’accordo tra Netanyahu e Gantz costituisce una “minaccia per la soluzione a due stati”.

Germania

In base a un accordo raggiunto il 20 aprile, la Volkswagen pagherà 620 milioni di euro di risarcimenti a 200mila clienti nell’ambito del principale processo per lo scandalo “dieselgate” nel paese. Nei prossimi giorni la casa automobilistica offrirà a ciascun cliente una cifra compresa tra 1.350 e 6.250 euro, a seconda del modello e dell’età del veicolo. Lo scandalo era scoppiato nel settembre del 2015, quando Volkswagen aveva ammesso di aver truccato i software per le emissioni su undici milioni di automobili con motore diesel.

Unione europea-Regno Unito

Il 20 aprile sono ripresi in videoconferenza, dopo una sospensione dovuta all’emergenza coronavirus, i negoziati tra Bruxelles e Londra sulle relazioni future dopo la Brexit. Le due delegazioni, guidate dal francese Michel Barnier e dal britannico David Frost, hanno auspicato progressi importanti entro giugno. Il governo britannico ha ribadito che il periodo di transizione dovrà concludersi entro il 31 dicembre, respingendo l’ipotesi di una proroga.

Arabia Saudita

Amnesty international ha annunciato il 20 aprile che 184 persone sono state messe a morte in Arabia Saudita nel 2019, un bilancio record nel paese. Nel 2018 le esecuzioni erano state 149. Sono stati messi a morte 178 uomini e sei donne, più di metà dei quali stranieri. La maggior parte delle condanne è stata pronunciata per omicidio e reati legati alla droga. Ma secondo l’ong, sono stati messi a morte anche dissidenti della minoranza sciita.

Lesotho

Il 20 aprile il governo di coalizione locale ha firmato un accordo con il Sudafrica che prevede le dimissioni del primo ministro Thomas Thabane. Qualche settimana fa Thabane, 80 anni, era stato incriminato per l’omicidio dell’ex moglie nel 2017. Il 18 aprile il premier aveva schierato l’esercito nella capitale Maseru per reprimere le manifestazioni di protesta. Il Lesotho è un’enclave all’interno del territorio sudafricano.

Messico

Alcuni dati resi pubblici il 20 aprile indicano che 105 persone sono state assassinate il 19 aprile nel paese. Si tratta del bilancio più alto dall’inizio dell’anno, nonostante le misure di confinamento della popolazione introdotte per contenere l’epidemia di covid-19. Lo stato del Messico (centro) e quello di Chihuahua (nord) sono stati quelli con più omicidi, rispettivamente dodici e dieci. Nel 2019 in Messico sono state assassinate 34.608 persone.