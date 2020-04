Iran

Il 22 aprile i Guardiani della rivoluzione hanno annunciato di aver lanciato nello spazio il primo satellite militare del paese. Il lancio è avvenuto nel deserto di Markazi. Il 9 febbraio era invece fallito il tentativo di mandare in orbita un satellite di osservazione scientifica. Teheran sostiene che il suo programma spaziale abbia una natura pacifica, ma secondo Washington il vero scopo è migliorare le conoscenze nel campo dei missili balistici.

Camerun

Il 21 aprile le autorità hanno ammesso la responsabilità di alcuni soldati nell’uccisione, avvenuta nella notte tra il 13 e il 14 febbraio, di 13 civili a Ntumbo, nelle regioni anglofone nell’ovest del paese. Le Nazioni Unite avevano denunciato la morte di 23 civili, tra cui 15 bambini e due donne incinte. Secondo Yaoundé, i soldati avrebbero ucciso i civili per errore durante un’operazione contro i ribelli separatisti.

Mozambico

La polizia ha affermato il 21 aprile che 52 civili sono stati uccisi da una milizia jihadista all’inizio del mese in un attacco nel villaggio di Xitaxi, nella provincia settentrionale di Cabo Delgado. Le vittime, alcune uccise a colpi d’arma da fuoco e altre decapitate, sarebbero giovani che avevano rifiutato di unirsi ai jihadisti. Almeno novecento persone sono morte dall’inizio dell’offensiva jihadista nell’ottobre del 2017.

Repubblica Democratica del Congo

Il 21 aprile le autorità locali hanno annunciato che almeno 46 persone sono morte nelle alluvioni causate dalle forti piogge a Uvira, nella provincia del Sud Kivu, nell’est del paese. Secondo l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, circa 15mila case sono state distrutte. Alcuni caschi blu pachistani hanno partecipato alle operazioni di soccorso.

Libano

Il parlamento ha legalizzato il 21 aprile la coltivazione della marijuana per fini terapeutici. L’obiettivo è aumentare le entrate dello stato in una fase di serie difficoltà economiche: all’inizio di marzo il governo ha sospeso il pagamento delle obbligazioni emesse in valuta straniera per un valore di 1,2 miliardi di dollari. Secondo alcune stime, la coltivazione della marijuana ha un giro d’affari di milioni di dollari.

Cile

Il 20 aprile circa cento persone hanno partecipato a una manifestazione antigovernativa a Santiago. La polizia ha represso la protesta e arrestato 14 manifestanti accusati di aver violato le misure per contenere l’epidemia di coronavirus. Le proteste contro le disuguaglianze sono cominciate nell’ottobre scorso, dopo un aumento del prezzo dei biglietti della metropolitana.

Canada

È salito a 23 vittime il bilancio della strage compiuta da un uomo di 51 anni nella notte tra il 18 e il 19 aprile nella provincia della Nuova Scozia, nell’est del paese. Il 21 aprile la polizia ha trovato alcuni corpi nelle case incendiate dall’attentatore. La maggior parte delle vittime è stata uccisa a colpi di arma da fuoco. Si è trattato della più grave sparatoria di massa nella storia del paese.