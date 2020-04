Michele Colucci Cosa insegnano trent’anni di sanatorie per gli stranieri L’occasione per chiudere la stagione della precarietà è arrivata, ma va colta subito.

Graham Lawton Perché il covid-19 colpisce di più gli uomini delle donne? L’ipotesi più plausibile è che siano nel complesso in condizioni di salute peggiori.

Giuseppe Rizzo

La pandemia nella testa di chi ha una malattia psichiatrica

Senza valvole di sfogo, c’è chi regge e chi crolla. Una giornata in una comunità terapeutica.

Annalisa Camilli

Siamo pronti per la fase due?

Cosa consigliano gli esperti e quali errori bisogna evitare per scongiurare nuove emergenze.

Gabriele Battaglia

Il distanziamento sociale in Cina è la nuova normalità

Forse non c’è più tanto bisogno di istruzioni. In molti hanno già interiorizzato le misure.