Repubblica Democratica del Congo

Il 22 aprile almeno 14 persone, tra cui due poliziotti, sono morte nei combattimenti tra le forze di sicurezza e un gruppo ribelle a Songololo, nella provincia del Congo Centrale, nell’ovest del paese. Le violenze sono scoppiate durante un’operazione della polizia contro i membri della setta Bundu Dia Kongo (Bdk), che stavano preparando un attentato contro alcuni dirigenti locali. La setta stava anche pianificando attacchi contro gli abitanti provenienti da altre province del paese.

Germania

Il 23 aprile è cominciato a Coblenza il processo a due siriani che lavoravano per i servizi di sicurezza del regime di Bashar al Assad. Il primo, Anwar Raslan, ex direttore della prigione di Al Khatib a Damasco, è accusato di crimini contro l’umanità per la morte di 58 persone e le torture subite da altre quattromila tra il 2011 e il 2012. Il secondo, Eyad al Gharib, è accusato di complicità in crimini contro l’umanità per aver arrestato e trasferito nella prigione molti manifestanti. In seguito Raslan e Al Gharib avevano lasciato la Siria e avevano chiesto asilo politico in Germania.

Croazia

Ebrei, serbi, rom e antifascisti croati hanno partecipato insieme il 22 aprile, per la prima volta da cinque anni, alle cerimonie di commemorazione delle vittime del campo di concentramento di Jasenovac, smantellato 75 anni fa. Il campo era gestito dal regime ustascia croato, alleato della Germania nazista, che durante la seconda guerra mondiale perseguitò e uccise centinaia di migliaia di ebrei, serbi, rom e oppositori. Negli ultimi anni le commemorazioni erano state boicottate per protestare contro il revisionismo storico e il clima d’intolleranza nel paese.

Stati Uniti-Iran

Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato il 22 aprile di aver ordinato la distruzione delle imbarcazioni iraniane che si avvicinano troppo a quelle americane nel golfo Persico. Il dipartimento della difesa ha precisato che il presidente ha voluto lanciare un avvertimento all’Iran, ma che i comandanti delle navi da guerra statunitensi non hanno ricevuto nuovi ordini. La settimana scorsa Washington aveva accusato Teheran di aver compiuto manovre pericolose in mare.

Uruguay

Il 22 aprile un ex militare, José Gavazzo, è stato condannato a 25 anni di prigione per un omicidio commesso all’epoca della dittatura (1973-1985). Gavazzo è stato considerato responsabile dell’assassinio nel 1977 dell’insegnante e giornalista Julio Castro. L’ex militare stava già scontando una condanna a 25 anni di prigione per la morte di altre 28 persone.

Yemen

Il 22 aprile il vicepremier Salem al Khanbashi ha annunciato che 14 persone sono morte nelle alluvioni causate dalle forti piogge ad Aden, nel sud del paese. Altre sette persone erano morte il giorno prima negli allagamenti nel nord del paese. L’ong Oxfam ha avvertito che le alluvioni potrebbero favorire la diffusione del colera.