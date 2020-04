Israele-Palestina

Il 23 aprile il coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il Medio Oriente, il bulgaro Nikolai Mladenov, ha avvertito che l’eventuale annessione di alcune aree della Cisgiordania da parte di Israele sarebbe “una violazione del diritto internazionale e un duro colpo alla soluzione a due stati”. Il 20 aprile il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il leader centrista Benny Gantz hanno raggiunto un accordo per un governo di coalizione che punta a estendere la sovranità israeliana su “alcune aree della Giudea e della Samaria”, espressione usata in Israele per indicare la Cisgiordania. L’annessione degli insediamenti israeliani e della valle del Giordano è prevista da un piano di pace proposto dal presidente statunitense Donald Trump e respinto dai palestinesi.

Venezuela

Il 23 aprile un uomo di 28 anni è stato ucciso dalla polizia a Upata, nello stato sudorientale di Bolívar, durante una manifestazione di protesta contro l’aumento dei prezzi dei generi alimentari e di altri beni di prima necessità. Almeno 30 persone sono state arrestate. Ci sono state manifestazioni di protesta anche negli stati di Monagas (nordest) e Portuguesa (nordovest).

Stati Uniti-Danimarca

Il primo ministro della Groenlandia Kim Kielsen ha annunciato il 23 aprile di aver accettato 12,1 milioni di dollari di aiuti statunitensi. In cambio Washington punta a sfruttare le risorse naturali del territorio, tra cui uranio, zinco, oro e diamanti. Nell’agosto scorso il presidente statunitense Donald Trump si era detto interessato ad acquistare la Groenlandia dalla Danimarca, una proposta che Copenaghen aveva definito “assurda”. La Groenlandia ha un’ampia autonomia all’interno del regno di Danimarca.

Mali

La commissione elettorale ha pubblicato il 23 aprile i risultati parziali delle elezioni legislative. Il Raggruppamento per il Mali (Rpm, al potere) è in testa con 43 seggi sui 147 dell’assemblea nazionale, mentre il tasso di partecipazione è stato del 35 per cento. Il principale partito d’opposizione, l’Unione per la repubblica e la democrazia (Urd), il cui leader Soumaïla Cissé è stato rapito dai jihadisti il 25 marzo, è al terzo posto con 19 seggi. Intanto, una milizia jihadista legata ad Al Qaeda ha attaccato alcuni villaggi nel centro del paese uccidendo almeno dodici persone.

Mozambico

Il 23 aprile il principale partito d’opposizione, la Renamo, ha accusato le forze di sicurezza di aver ucciso 14 civili nella provincia di Cabo Delgado, nel nord del paese, durante una serie di operazioni contro un gruppo jihadista. L’episodio più grave si sarebbe verificato il 12 aprile, quando le forze di sicurezza avrebbero aperto il fuoco sui passeggeri di un’imbarcazione che viaggiava dal capoluogo Pemba all’isola di Ibo, uccidendo otto persone.

Guinea-Bissau

La Comunità economica degli stati dell’Africa occidentale ha annunciato il 23 aprile di aver riconosciuto Umaro Sissoco Embalo come presidente. La commissione elettorale aveva proclamato Embalo vincitore del ballottaggio delle elezioni presidenziali del 29 dicembre, ma il suo avversario Domingos Simoes Pereira, leader del Partito africano per l’indipendenza della Guinea e di Capo Verde (Paigc), che ha la maggioranza in parlamento, aveva denunciato brogli.