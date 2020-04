Giovani campioni di sumo in Mongolia Il sumo è lo sport nazionale del Giappone, ma diversi atleti mongoli si sono distinti in questa disciplina negli ultimi anni. Per alcuni giovani è l’unico mezzo per provare a uscire dalla povertà, spesso causata dagli effetti del cambiamento climatico. Il video della fotografa Catherine Hyland.

Tracey Thorn è una musicista e scrittrice britannica, conosciuta anche come cantante della band poprock Everything but the Girl. Per New Statesman scrive la rubrica di musica, cultura e società “Off the record”, che esce anche sul sito di Internazionale. Ha scritto Bedsit disco queen, Naked at the Albert Hall e Another planet.