Brasile

Il 29 aprile il presidente Jair Bolsonaro ha rinunciato a nominare a capo della polizia federale Alexandre Remagem, un suo amico personale. La nomina aveva portato alle dimissioni del ministro della giustizia Sérgio Moro, simbolo della lotta alla corruzione, che aveva accusato Bolsonaro di voler interferire nelle indagini della polizia. La corte suprema aveva poi ordinato l’apertura di un’inchiesta su Bolsonaro.

Germania

Il 30 aprile il governo ha vietato tutte le attività del movimento sciita libanese Hezbollah nel paese, accogliendo le richieste di Israele e degli Stati Uniti. Finora erano vietate solo le attività militari del gruppo. Poco dopo la polizia ha condotto una serie di operazioni in tre moschee a Berlino, Brema e Münster, e in un centro per immigrai libanesi a Dortmund.

Polonia

La Commissione europea ha aperto il 29 aprile una nuova procedura d’infrazione nei confronti della Polonia, la quarta dal 2017. Secondo Bruxelles, la possibilità di sanzionare i giudici che criticano la contestata riforma della giustizia polacca compromette l’indipendenza della magistratura. Varsavia avrà due mesi di tempo per rispondere alle accuse.

Stati Uniti

Il 29 aprile il candidato democratico alle presidenziali Joe Biden ha ricordato le sue iniziative politiche contro la violenza sulle donne, senza rispondere direttamente alle accuse che gli sono state rivolte da una sua ex assistente, Tara Reade. La donna sostiene di aver subìto un’aggressione sessuale da Biden nel 1993 nei corridoi del congresso a Washington. Reade, che il 9 aprile ha presentato un esposto alla polizia di Washington, si è detta disponibile a testimoniare sotto giuramento.

Messico

Le autorità dello stato di Jalisco, nell’ovest del paese, hanno annunciato il 29 aprile che almeno 21 persone sono morte dopo aver ingerito dell’alcol contaminato nelle cittadine di Tamazula de Gordiano e Mazamitla. Altre 13 persone sono sono ricoverate in gravi condizioni. Le analisi hanno dimostrato che l’alcol, prodotto illegalmente nello stato di Michoacán, conteneva grandi quantità di metanolo, una sostanza tossica.

Mozambico

Il 29 aprile il ministro dell’interno Amad Miquidade ha annunciato che le forze di sicurezza hanno ucciso 128 membri di un gruppo jihadista in tre operazioni condotte tra il 7 e il 12 aprile nel villaggio di Muidumbe e nelle isole di Quirimba e Ibo, nella provincia di Cabo Delgado. Almeno novecento persone sono morte negli attacchi del gruppo jihadista dall’ottobre del 2017.

Corea del Sud

Trentotto persone sono morte e dieci sono rimaste ferite in un incendio divampato il 29 aprile nel magazzino di un edificio in costruzione a Icheon, 80 chilometri a sudest di Seoul. Non si conoscono ancora le cause del rogo.