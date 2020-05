(Dustin Chambers, Bloomberg via Getty Images)

Prove di riapertura in Italia e nel mondo

Dall’Europa all’India, quali sono le strategie dei governi per far ripartire l’economia mentre si cerca di contenere l’epidemia? In Italia i bambini sono i grandi esclusi dal discorso pubblico sulla cosiddetta fase due, commenta Franco Lorenzoni. Un nuovo stato sociale per uscire dalla crisi

Il confinamento ha salvato migliaia di vite umane, ma da solo non può bastare. Per uscire dalla crisi bisogna sviluppare dei modelli economici e fiscali più equi. L’articolo di Thomas Piketty. Donne e lavoro, perché la pandemia rischia di spingerci indietro

Per milioni di donne i prossimi mesi saranno incerti. Scuole e asili chiusi rischiano di costringerle a rinunciare al lavoro: un aspetto assente dai decreti del governo sull’emergenza sanitaria. L’articolo di Annalisa Camilli.

Iscriviti alla newsletter settimanale di Internazionale. Ogni venerdì riceverai una selezione dei migliori articoli usciti sul sito.

Le case italiane sono diventate una delle prime fonti di contagio

Finora impedire la diffusione del virus tra i conviventi non è stata considerata una priorità. Ma in vista della riapertura bisognerà trovare soluzioni alternative o si rischia una seconda ondata di contagi. L’articolo del New York Times. Fuga da un marito violento in un Sudafrica sotto lockdown

Le misure adottate dal governo sudafricano contro il virus complicano il lavoro dei rifugi che accolgono donne e bambini vittime di abusi. L’articolo di Joan van Dyk. Los Angeles nello specchio dei giovani senzatetto

In una città che non tollera le debolezze è facile finire ai margini, soprattutto durante una pandemia. Molti ragazzi e ragazze trovano rifugio in un centro che accoglie le persone della comunità lgbt. Il reportage di Lucia Magi.

Come il virus ha travolto l’Ecuador. Il video del New York Times.