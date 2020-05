Penisola coreana

Il 3 maggio l’esercito nordcoreano ha sparato alcuni colpi in direzione della Corea del Sud dal confine della zona demilitarizzata che divide i due paesi. Seoul, che ha reagito sparando a sua volta alcuni colpi, ha fatto sapere che gli spari nordcoreani potrebbero non essere stati intenzionali. Non sono state segnalate vittime. Nel frattempo, fonti governative sudcoreane affermano che il leader nordcoreano Kim Jong-un, riapparso in pubblico il 2 maggio dopo tre settimane di assenza, non ha subìto interventi chirurgici.

Venezuela

Il 3 maggio il ministro dell’interno Néstor Reverol ha affermato che le forze di sicurezza hanno sventato un “tentativo d’invasione per via marittima di alcuni mercenari provenienti dalla Colombia”. Secondo Reverol, “l’obiettivo era promuovere un golpe contro il presidente Nicolás Maduro”. Otto persone sarebbero state uccise, due arrestate e molte armi sequestrate. Il tentativo di sbarco si è verificato nella notte tra il 2 e il 3 maggio.

Israele

La corte suprema ha cominciato a esaminare il 3 maggio la legalità dell’accordo di governo tra il primo ministro Benjamin Netanyahu e il leader centrista Benny Gantz. I giudici devono stabilire se Netanyahu può guidare il governo anche se è stato incriminato per corruzione e se è ammissibile un accordo di coalizione che prevede una staffetta tra Netanyahu e Gantz come premier. Il processo a Netanyahu comincerà alla metà di maggio.

Egitto

Il 3 maggio il ministero dell’interno ha annunciato la morte di 18 jihadisti in un’operazione dell’esercito nella penisola del Sinai, nel nordest del paese. Due giorni prima dieci soldati erano rimasti uccisi o feriti in un attacco contro un veicolo militare a Bir al Abd, nella provincia del Sinai del Nord, rivendicato dal gruppo Stato islamico.

Afghanistan

Il 3 maggio il governo ha aperto un’inchiesta sulla morte per annegamento di almeno sette migranti afgani nel fume Harirud, al confine con l’Iran. Molti altre persone risultano disperse. Secondo la commissione afgana dei diritti umani, che ha raccolto le testimonianze dei sopravvissuti, i migranti sarebbero stati colpiti dalle guardie di frontiera iraniane e poi costretti a buttarsi nel fiume. In Iran vivono più di tre milioni di immigrati afgani.

Uzbekistan

Circa 70mila persone sono state costrette a lasciare le loro case dopo la rottura della diga di Sardoba, nell’ovest del paese. Altre 22mila persone sono state evacuate oltreconfine, in Kazakistan. Decine di villaggi sono stati completamente allagati. La procura generale uzbeca ha aperto un’inchiesta penale sull’incidente, che si è verificato il 1 maggio.

Canada

Il 1 maggio il primo ministro Justin Trudeau ha vietato la vendita e l’uso dei fucili d’assalto. Il premier aveva promesso da tempo di vietare questo tipo di armi, ma la decisione è stata accelerata dalla strage compiuta tra il 18 e il 19 aprile da un uomo travestito da poliziotto, che ha causato la morte 22 persone nella provincia della Nuova Scozia, nell’est del paese.

Sudan

Il 1 maggio il governo ha vietato le mutilazioni genitali femminili. Gli autori e i fiancheggiatori di questa pratica saranno puniti con pene fino a tre anni di prigione. Secondo le Nazioni Unite, l’87 per cento delle donne sudanesi tra i 14 e i 49 anni ha subìto qualche tipo di mutilazione genitale.