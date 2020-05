Siria

Il 4 maggio l’agenzia di stampa siriana Sana ha annunciato che la difesa antiaerea siriana ha intercettato alcuni missili israeliani diretti contro un centro di ricerca nella provincia di Aleppo, nel nord del paese. L’ong Osservatorio siriano dei diritti umani ha invece rivelato che alcuni aerei israeliani hanno bombardato le posizioni di una milizia filoiraniana nella provincia di Deir Ezzor, nel nordest del paese, uccidendo almeno 14 persone. Dall’inizio del conflitto, nel 2011, le forze israeliane hanno condotto centinaia di raid nel paese.

Afghanistan

Le autorità della provincia di Helmand hanno annunciato il 4 maggio che almeno cinque membri delle forze di sicurezza sono morti in un attentato con camion-bomba rivendicato dai ribelli taliban. Il 2 maggio l’esercito statunitense aveva intimato ai taliban di ridurre in modo significativo le violenze, come previsto dall’accordo firmato il 29 febbraio a Doha.

Argentina

Il 4 maggio tre grandi gruppi di creditori privati hanno respinto il piano di ristrutturazione del debito presentato ad aprile dal governo argentino, definendo i tagli “sproporzionati e non giustificati”. Buenos Aires ha fatto sapere che la proposta non sarà modificata. Prevede un taglio del 62 per cento sugli interessi (37,9 miliardi di dollari) e del 5,4 per cento sul capitale (3,6 miliardi di dollari), oltre a una moratoria sui pagamenti fino al 2023. Una risposta definitiva dei creditori è attesa entro l’8 maggio.

Venezuela

La procura generale di Caracas ha accusato il 4 maggio il leader dell’opposizione Juan Guaidó di aver reclutato, usando fondi venezuelani bloccati all’estero in seguito alle sanzioni statunitensi, il gruppo di mercenari che ha cercato di sbarcare nel paese nell’ambito di un complotto contro il presidente Nicolás Maduro. Sono state arrestate 15 persone, tra cui due statunitensi. Nel complotto sarebbe coinvolto anche un ex soldato statunitense, Jordan Goudreau. Otto mercenari erano stati uccisi dalle forze di sicurezza durante il tentativo di sbarco.

Perù

Il 4 maggio la leader dell’opposizione Keiko Fujimori ha lasciato la prigione femminile di Chorrillos, a sud di Lima, dopo che una corte d’appello ha ordinato la sua scarcerazione. Era in custodia cautelare da tre mesi per il suo coinvolgimento nello scandalo di corruzione Odebrecht. Fujimori, leader del partito Fuerza popular (destra), è accusata di aver ricevuto finanziamenti dal gruppo brasiliano Odebrecht per la sua campagna elettorale del 2011.

Gabon

Alcuni pirati hanno attaccato il 3 maggio due pescherecci al largo della capitale Libreville, prendendo in ostaggio sei membri degli equipaggi: tre indonesiani, due senegalesi e un sudcoreano. Si tratta del secondo attacco dei pirati al largo del Gabon dall’inizio dell’anno.

Stati Uniti

Il 4 maggio il New York Times ha ottenuto tre riconoscimenti ai premi Pulitzer 2020. Il quotidiano è stato premiato per una serie di articoli sulla bolla delle licenze dei taxi a New York, per un’inchiesta sulle manovre del presidente russo Vladimir Putin per consolidare il suo potere e aumentare la sua influenza all’estero, e per uno speciale sul quattrocentesimo anniversario dell’arrivo in Nordamerica dei primi schiavi africani. Il sito ProPublica e il settimanale New Yorker hanno ottenuto due premi ciascuno.